كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سقوط قذائف في مطار معيتيقة رغم توقف الحركة الجوية فيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قذائف في مطار معيتيقة الدولي، رغم توقف الحركة الجوية فيه منذ أيام

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ولم تعلن عن أي تصفاصيل أخرى

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أفادت فضائية العربية، مساء اليوم الإثنين، بسقوط

كانت قد

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أكدت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، أمس الاثنين، استمرار إغلاق المطار حتى إشعار آخر

وأوضحت إدارة المطار، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن "الملاحة الجوية تعتبر معلقة لحين إشعار آخر أي دون تحديد موعد وهذا الإشعار الصادر من مصلحة الطيران المدني".

وأضاف البيان أن الملاحة لن تعود إلا بكتاب مشابه من الجهة المخولة لذلك، وبعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة.

وأعلنت مصلحة الطيران المدني في ليبيا منذ قرابة أسبوعين تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي لأسباب أمنية، ونقلت جميع الشركات الجوية رحلاتها إلى مطار مصراتة الدولي (200 كلم) شرق العاصمة طرابلس.

ويأتي القرار عقب استهداف المطار بعدد من القذائف الصاروخية تسببت في إصابة عدد من الحجاج الليبيين العائدين من السعودية، إلى جانب تسجيل أضرار بأرضية المطار وإصابة طائرة وخروجها عن الخدمة، الأمر الذي دفع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إيفاد فريق لمعاينة المطار.

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