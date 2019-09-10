كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي تونسي: المناظرات بين مرشحي الرئاسة كشفت الوجه الضعيف لهم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، نجم الدين العكاري، إن المناظرات بين المرشحين بانتخابات الرئاسة أوضحت بشكل نسبي أفكار وبرامج المترشحين، من خلال ما قدموه من معطيات وتعهدات حالة وصولهم لسدة الرئاسة، إلا أنها على الجانب الآخر أربكت على اعتبار أن الكثير من الناخبين كان لديهم مرشحيهم إلى أن كشفت تلك المناظرات عن الوجه السيء والضعيف للمرشحين.

وأضاف العكاري خلال لقاء له على قناة الغد، مع الإعلامي أحمد صبح، أن الكثير من المرشحين كانوا في حالة ارتباك أمام الكاميرات وكأنهم طلاب في الجامعة، ورأى أن تخصيص دقيقة ونصف لكل مرشح ليجيب عن كل سؤال كان قليلاً لتمرير الأفكار والبرامج، خاصة أن الكثير منهم لم يعتاد الظهور الإعلامي والحديث للإعلام.

وأوضح العكاري أن هناك عدد من المرشحين للرئاسة إذا فاز أحدهم سيكون بلا ظهير سياسي، إلا أنه قد يستمد هذا الظهير من صلاحياته ومن قدرته على إدارة الشأن العام.