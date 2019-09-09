صورة_ استحضر نهائي “تشامبيونسليغ” 2017.. الزمالك يسخر من غريمه الأهلي عن طريق بن شرقي وأوناجم

استغل فريق الزمالك المصري، تألق ثنائيه المغربي أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، ومساهمتما في تتويجه بطلا لكأس مصر، أمس الأحد، بعد تغلبه في المباراة النهائية على بيراميدز، بثلاثة أهداف دون رد، استغل ذلك في استفزاز غريمه الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي للزمالك على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الاثنين، صورة لفرحة بنشرقي أوناجم بالهدف الثالث للفريق الأبيض، الذي وقعه الأول بعد تمريرة حاسمة من الثاني.

وأرفق حساب بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، الصورة المذكورة، بالتغريدة التالية: “هل تتذكروا الهدف المشترك بين لاعبينا المشابه لهدف اليوم من صناعة أونجم وتسجيل بن شرقي؟!”.

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وحاول الزمالك عبر تغريدته هذه، تذكير جمهور غريمه الأهلي، بالهدف الذي وقعه بن شرقي، في شباك فريقهم، وبصناعة من أوناجم، للوداد الرياضي، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، عام 2017، في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، قبل أن يفوز ممثل المغرب في لقاء العودة بهدف نظيف، ويتوج باللقب.

يذكر أن اللاعبين المغربيين، ساهما في فوز الزمالك بكأس مصر، إذ وقع بن شرقي الهدفين الثاني، والثالث، هذا الأخير جاء بعد تمريرة حاسمة من أوناجم.