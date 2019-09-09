قلنسوة: اعتقال 4 مشتبهين بالضّلوع باستهداف الشاب عبد اللطيف تايه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، الإثنين، 4 أشخاص من سكان مدينة قلنسوة، يُشتبه بضلوعهم بجريمة إطلاق النار، التي استهدفت الشاب عبد اللطيف عبد العال تايه، والذي أُصيب على إثر ذلك في الرأس بإصابة حرجة.

ومددت محكمة الصلح في "بيتح تكفا" اعتقالهم حتى اليوم الرابع عشر من الشهر لجاري، على ذمة التحقيق.

كما فرضت الشرطة أمر حظر نشر على تفاصيل التحقيقات الجارية في الملف.

Advertisements

ويوم الجمعة الماضي، عُثر على تايه مصابا في المدينة، وقٌدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى مستشفى "مئير" في كفر سابا لمواصلة العلاج.

وكانت قوات الشرطة قد وصلت إلى موقع الجريمة، وباشرت التحقيق في الظروف والملابسات، دون أن تتضح خلفيتها.

يذكر في هذا السياق أن مدينة قلنسوة، وبينما تعاني من سياسة هدم البيوت بداعي عدم ترخيصها، وسياسة مصادرة الأراضي بذرائع شتى، بضمنها لصالح مد خط سكة الحديد وتوسيع شارع "6"، فإن شوارعها باتت مسرحا للجريمة، كان بينها إطلاق نار على عروس فور انتهاء السهرة مطلع آب/ أغسطس الماضي، وإصابة طفلة أواخر نيسان/ إبريل.