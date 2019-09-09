أبناء سخنين يقع بفخ التعادل في الوقت القاتل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق اتحاد أبناء سخنين في مباراته الخارجية أمام مكابي بيتح تيكفا بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن ختام مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "هموشفاة" في بيتح تيكفا، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق السخنيني بهدف أحرزه اللاعب عطاء جابر في الدقيقة 40، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 90 أدرك الفريق الخصم هدف التعادل.

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ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعب اتحاد أبناء سخنين، علي أبو ريا، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 88.

وبهذا التعادل رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 4 نقاط وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف الفريق السخنيني في مباراته المقبلة شقيقه الوحدة كفر قاسم يوم الاثنين القادم.