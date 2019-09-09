مصدر أمني سوري: الطائرات الإسرائيلية استخدمت الأجواء الأردنية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مصدر أمني سوري، تعقيبا على الغارة الجوية في منطقة البوكمال عند الحدود السورية العراقية، فجر اليوم الإثنين، إن الطائرات الإسرائيلية استخدمت الأجواء الأردنية، بمساعدة أميركية من قاعدة التنف العسكرية.

وقال المصدر الأمني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، إن "العدو استهدف معسكرا قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه لإيواء الجنود بعيدا عن بيوت المدنيين".

وادعى أن "المبنى كان خاليا وقت الاستهداف، ولا توجد إصابات أبدا خلافا لما روج له إعلام العدو".

وأضاف أن "العدو استخدم الأجواء الأردنية، وعاونه الأميركيون كعادتهم من قاعدتهم العسكرية في منطقة التنف السورية المحتلة".

كما حمّل الأميركيين والإسرائيليين المسؤولية عن هذه الأعمال العدوانية، معتبرا أنها "تجاوز للخطوط الحمراء في هذه المنطقة"، مضيفا "لن يأمن المعتدون في هذه المنطقة أبدا، وستحاسبهم الشعوب الحرة، وستلقنهم الدرس الذي لن ينسوه عند تكرار الاعتداءات".

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وكانت قد تحدثت تقارير عن مقتل ما لا يقل عن 18 عنصرا إيرانيا ومن ميليشيات موالية لإيران في غارات جوية، فجر اليوم الإثنين، استهدفت مواقع في مدينة البوكمال عند الحدود السورية – العراقية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إنه وثق "خسائر بشرية فادحة جراء الضربات الجوية التي استهدفت مواقع وآليات ومستودعات ذخيرة وسلاح للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في مدينة البوكمال ومحيطها بعدة غارات وصواريخ".

وأضاف المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة إلى وجود معلومات عن قتلى آخرين.

وتابع المرصد أن الغارات استهدفت مواقع للإيرانيين في كل من مركز الإمام علي ومنطقة الحزام الأخضر والمنطقة الصناعية وفي قرية العباس بالقرب من مدينة البوكمال، والمعبر الحدودي مع العراق ومواقع أخرى في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.