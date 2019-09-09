عمليات ضد مهربي البشر في الجزائر

الجزائر ـ وكالات: أوقفت وحدات من الجيش والأمن الجزائريين 42 شخصًا، من مهربي البشر في عمليات متفرقة بعدد من المدن الجزائرية.وأكد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية ، أن وحداتها وبالتعاون مع وحدات من الأمن بمدن برج باجي مختار وتمنراست وقسنطينية وخنشلة، أوقفت 42 مهربًا، وصادرت منهم مواد معدة للتهريب. من جهة أخرى، اعتقلت قوة للجيش عنصري دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة شرق الجزائر، في حين كشفت ودمرت قوات أخرى، 3 قنابل تقليدية الصنع بكل من ولايتي سكيكدة وتيزي وزو.

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