طوارئ مناخية

جنيف ـ د ب أ : قالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن حالة الطوارئ المناخية العالمية، تنتهك حقوق الانسان بصورة كبيرة، وحث الحكومات على التصدي للنزاعات والفقر المتعلقين بالمناخ، وعلى تحميل الشركات المسؤولية عن تصرفاتها. وفي كلمتها الافتتاحية في جلسة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أشارت المفوضة السامية باشيليت، إلى أن تغير المناخ يزيد بالفعل من الجوع، ويعكس التنمية الاقتصادية ويقود العنف والهجرة. وقالت باشيليت إن “العالم لم يشهد قط أي تهديد لحقوق الإنسان بهذا النطاق”. وأضافت أنه “يجب أن يكون الجميع في كل مكان قادرين على العيش في بيئة صحية، ومحاسبة أولئك الذين يقفون في الطريق أمام تحقيق ذلك”.

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