لبنان: (حزب الله) يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة

بيروت ـ وكالات: أعلن حزب الله اللبناني امس عن اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها الحدود مع لبنان، حسبما أفاد تقرير إخباري. وذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله على موقعها الإلكتروني أن” المقاومة تصدت لطائرة اسرائيلية مسيرة بالأسلحة المناسبة وأسقطتها في خراج بلدة رامية الجنوبية، وأن الطائرة أصبحت بيد المقاومين”.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين فوق معقل “حزب الله”، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.الى ذلك، دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اللبنانيين إلى عدم الخوف على المستقبل “لأن لبنان لن يسقط على الإطلاق”.وأشار عون ، خلال استقباله في قصر بعبدا رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن على رأس وفد من أعضاء الهيئتين التنفيذية والعامة، إلى “ما تحقق من مصالحات بين جميع الأفرقاء”. ولفت الرئيس عون إلى أنه “سعى إلى هذه المصالحات لأنه في ظل الخلافات التي كانت سائدة كان يصعب الانطلاق بمعالجات الأزمات والتحديات الماثلة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً”.وقال عون :” لولا تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، لما كانت هناك قدرة على الإصلاح الاقتصادي “.