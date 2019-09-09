طالبان : إلغاء محادثات السلام سيخلف مزيدا من القتلى الأميركيين

كابول ـ رويترز : قالت حركة طالبان إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء محادثات السلام الأفغانية سيكون سببا في مقتل عدد أكبر من الأميركيين، بينما تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة الضغط العسكري على المتشددين في تدهور مفاجئ لجهود التوصل إلى اتفاق ينهي حرب أفغانستان المستمرة منذ نحو 20 عاما. وأصدرت طالبان بيانا بعد إلغاء ترامب محادثات سرية كانت مقررة امس الاول مع كبار مسؤولي طالبان في المجمع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند الأميركية. وجاء قرار الإلغاء بعدما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن هجوم في كابول الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل جندي أميركي و11 آخرين. وانتقد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان قرار ترامب بوقف المحادثات وقال إن القوات الأميركية لا تزال أيضا تواصل هجماتها داخل أفغانستان.

وفي واشنطن قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء أمس الاول إن المحادثات توقفت وإن بلاده لن تقلص دعمها العسكري للقوات الأفغانية إلا بعد أن تفي طالبان بالتزاماتها. وأضاف على محطة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة استدعت مبعوثها الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد إلى واشنطن لبحث الخطوات الواجب اتخاذها مستقبلا. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المحادثات الأفغانية قد وصلت إلى طريق مسدود، قال بومبيو “في الوقت الحالي نعم”. ولدى سؤاله عما إذا كان انهيار المحادثات سيوقف أيضا انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، قال بومبيو إن هذه المسألة ستخضع للنقاش. وأضاف “لم يتخذ الرئيس بعد قراره بهذا الصدد”.