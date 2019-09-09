(أوشن فايكينج) تنقذ 50 مهاجرا قبالة ليبيا

روما ـ د ب أ : ذكرت منظمة أطباء بلا حدود أنه تم إنقاذ 50 مهاجرا، بينهم 12 قاصرا وامرأة حامل، في وسط البحر المتوسط من جانب سفينة الإنقاذ “أوشن فايكينج”. وكتبت مؤسسة “إم إس إف سي” التابعة للمنظمة على تويتر أنه تم انتشال المهاجرين “من على متن قارب متعثر في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، واستغرقت عملية الإنقاذ نحو ثلاث ساعات”. وتدير “إم إس إف سي” السفينة “أوشن فايكينج” بالتعاون مع مؤسسة “إس أو إس مديتيراني” الفرنسية – الألمانية.

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