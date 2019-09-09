افاد مصدر امني، الاثنين، بأن شرطيين قتلا واصيب اخر خلال اشتباكهم مع مطلوب في الجبايش بذي قار.
وقال المصدر ان "قوة من الشرطة اشتبكت مع مطلوب بتهمة القتل، لدى محالتها اعتقاله وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي في قضاء الجبايش شرق ذي قار".
واضاف ان "ذلك ادى الى مقتل شرطيين واصابة اخر بجروح"، مشيرا الى ان "القوة تمكنت من قتل المتهم على الفور".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شرطيين واصابة اخر خلال اشتباكهم مع مطلوب في الجبايش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.