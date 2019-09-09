مقتل شرطيين واصابة اخر خلال اشتباكهم مع مطلوب في الجبايش

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن شرطيين قتلا واصيب اخر خلال اشتباكهم مع مطلوب في الجبايش بذي قار.

وقال المصدر ان "قوة من الشرطة اشتبكت مع مطلوب بتهمة القتل، لدى محالتها اعتقاله وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي في قضاء الجبايش شرق ذي قار".

واضاف ان "ذلك ادى الى مقتل شرطيين واصابة اخر بجروح"، مشيرا الى ان "القوة تمكنت من قتل المتهم على الفور".