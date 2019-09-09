بالصور .. حريق في معرض للاسلحة النارية بالنجف

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل معرض لبيع الاسلحة النارية والتجهيزات العسكرية في شارع الروان بالنجف الاشرف، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني باشرت باخماد الحريق"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاعه لم تعرف لغاية الان".

Advertisements

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.