لماذا رفضت الدوحة نقل مرضى قطريين من الكويت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنظيم الحمدين الحاكم في قطر يرتكب جريمة جديدة في حق مواطنين قطريين، بعد أن رفضت الدوحة نقل قطريين تعرضوا لحادث خطير في دولة الكويت، وهم الآن يتلقون العلاج في مستشفى العدان بالكويت.

ورفضت الخطوط الجوية القطرية التي لا تتورع على نقل الإرهابيين ومخربي الأوطان نقل القطريين إلى وطنهم لاستكمال العلاج هناك، فضلا عن تقاعس سفارة الدوحة بالكويت عن تقديم يد العون والمساعدة للمرضى.

وهو الأمر الذي دفع المغردين للتفاعل مع الأمر.

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