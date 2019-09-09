وزير الإعلام البحريني: قطر مفلسة.. تفتقد لحقوق الإنسان وتثير النعرات الطائفية

قال علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام البحريني، الإثنين، أن ما يتبناه الإعلام القطري من تكرار يائس لخطابات مسيئة، يعكس قلّة حيلة نظام الدوحة وإفلاسًا إعلاميًا.



وأشار وزير شؤون الإعلام البحريني إلى أن اختيار النظام القطري عبر ذراعه الإعلامية قناة الجزيرة القطرية شهر محرم لإثارة النعرات الطائفية ليس غريبًا.

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وأكد أن إعلام الدوحة يتغذى على الفرقة والشقاق والإساءة للدول الخليجية والعربية والإسلامية، مضيفا أن الإعلام القطري يحاول ومنذ ثلاثة عقود شق الوحدة الوطنية وزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين.

وأضاف أن جميع المحاولات القطرية بائت بالفشل في ظل وعي الشعب البحريني ووحدته والتفافه حول قيادته.

وأكد وزير شؤون الإعلام البحريني أن النظام القطري فقد الحكمة والمنطق منذ عقود وقبل أزمته الحالية باختياره طريق الإساءة للمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وغيرها من الدول الخليجية والعربية الشقيقة.

وأوضح أن الإعلام القطري يتبنى خطابًا إعلاميًا متناقضاً فهو حين يوجه للداخل القطري يقول فيه إنه بخير ولم يتأثر بعزلته التي سببتها سياساته في المنطقة، بينما خطابه الموجه للمجتمع الدولي مضمونه الهوان والتباكي.