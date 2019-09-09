البرلمان الإيطالي يمنح الثقة رسميا لحكومة كونتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح النواب الإيطاليون، الإثنين، بأغلبية مريحة الثقة للحكومة الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي بعد يوم من النقاشات الصاخبة في مجلس النواب.



وكانت نتيجة التصويت الذي شارك فيها 606 نواب، منح 343 نائبا الثقة للحكومة مقابل 263 في حين امتنع 3 نواب عن التصويت، بحسب أرقام رسمية.

وقبل عملية التصويت وعد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في كلمة ألقاها في مجلس النواب بـ"عهد إصلاح جديد" يجعل من إيطاليا "بلدا أفضل"، طالبا من أوروبا دعم حكومته.

وعرض كونتي الذي احتفظ بمنصبه على رأس ائتلاف حكومي جديد بين حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديموقراطي من يسار الوسط "مشروعا سياسيا واسع النطاق" سيمتد تطبيقه على كامل ولايته التي يفترض أن تستمر حتى 2023.