الملك سلمان يجري اتصالا بأمير الكويت للاطمئنان على صحته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم، بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للاطمئنان على صحته خلال استكماله الفحوصات الطبية.

واطمأن خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال على صحة أمير الكويت، داعياً الله أن يمتعه بالصحة.

وعبر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.

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وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت الشيخ علي جراح الصباح، الأحد، تأجيل لقاء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري إن الشيخ صباح الأحمد الجابر دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية، ما دعا لتأجيل اللقاء إلى موعد يحدد لاحقا.

وكان من المقرر أن يستضيف ترامب أمير الكويت في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق ما أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض في نهاية الشهر الماضي.