الجيش الليبي: لا تحاور مع المليشيات وتنظيم القاعدة

نفى المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الإثنين، صحة ما أشيع عن وجود مفاوضات مع المليشيات الإرهابية.



وقال المسماري، في تصريحات صحفية، إن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر لم ولن يتفاوض مع المليشيات وتنظيم القاعدة والسراج لما أقدموا عليه من ممارسات غير مشروعة في البلاد.

وشدد المسماري، على أن الجيش الليبي ماضٍ في حربه على الاٍرهاب والجريمة إلى أن يتحرر كل تراب ليبيا وينعم أهلها بالأمن والأمان.

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وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن قواته على مشارف طرابلس، وأن المليشيات محاصرة في منطقة من 40 إلى 50 كيلومتراً فقط".



وكشف المسماري أن الجيش التركي موجود على الأرض في طرابلس، من خلال الطائرات المسيرة وغرف العمليات، وكذلك بمستشارين ومدربين أتراك دخلوا مع صفقة المدرعات التي تم الكشف عنها، وأسلحة قناصة.



وأوضح أن التزام الجيش بقواعد الاشتباك آخر من حسم المعركة في طرابلس، مشيراً إلى احترام الممتلكات العامة والخاصة وحماية المدنيين.

ونبه المسماري إلى أن الجيش الليبي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم وعن السلم والأمن الدوليين والإقليميين.