إنقاذ اليمن وتراجع الدولار.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 9 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: مسؤول استخباراتي قطري في الصومال لاستكمال "مخطط الإرهاب"، ووول ستريت عن صفقة ماكرون مع إيران: سيئة والأفضل توفير أمواله، وشكري: مصر تبذل جهودا لرفع اسم السودان من "قائمة الإرهاب"، وبيان السعودية والإمارات.. خارطة طريق لإنقاذ اليمن تصدم قطر والإخوان، وصحيفة ألمانية: على الأوروبيين وضع خطوط حمراء لإيران، وثاني مناظرة رئاسية بتونس.. ألسنة إخوانية تنطق بالتطرف، وإسرائيل تتهم "فيلق القدس" الإيراني باستهدافها بقذائف من سوريا، وملكة بريطانيا تقر تشريعا يمنع "بريكست" دون اتفاق، ونتنياهو: إيران دمرت موقعا لتطوير أسلحة نووية بعد اكتشافه.

أما في الاقتصاد فتطالعون: تراجع الدولار واليوان وضغوط على اليورو، والنفط فوق 62 دولارا بعد تباطؤ عمليات الحفر في أمريكا، أسعار الذهب ترتفع وسط بيانات اقتصادية ضعيفة، ووول ستريت تفتح مرتفعة بدعم آمال التحفيز النقدي، وتنفيذ مشروعات كبرى بمحيط قناة السويس خلال 5 سنوات.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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