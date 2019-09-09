الان تتابع مقتل 15 داعشياً واعتقال 9 في العراق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 36 دقيقة - 11:48 م, 9 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب في العراق وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي عمليات إنزال جوي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين أسفرت عن مقتل ١٥ إرهابيا من داعش وبينهم انتحاريون وإلقاء القبض على 9 آخرين.

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