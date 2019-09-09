ليبيا تعلن تحقيق إيرادات نفطية بـ14.3 مليار دولار خلال العام الحالى

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

مصرف ليبيا المركزي

كتب الخليج 365 - متابعات

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، بيانًا كشف فيه عن تحقيق بلاده لإيرادات نفطية بلغت قيمتها 14.3 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية.

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وأضاف البنك المركزي، ومقره طرابلس في بيان، أن إجمالي إنفاق الحكومة في الفترة نفسها بلغ 24.9 مليار دينار، متجاوزًا إجمالي الإيرادات البالغ 21.8 مليار دينار، لكنه لم يذكر أرقامًا للمقارنة مع العام الماضي.

وأوضح البنك المركزي أن الأموال المُخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط بلغت 2.7 مليار دولار، بينما بلغت الرسوم على مشتريات الدولار 14.9 مليار دينار.

وتقرر فرض تلك الرسوم العام الماضي من جانب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، في محاولة لتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للعملة وسعر السوق السوداء.

وأشار البنك المركزي إلى أن مدفوعات أجور العاملين في الحكومة بلغت 13.8 مليار دينار حتى نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، مضيفًا أنه لم يتلقَ بعد أرقام الإنفاق لشهر أغسطس/آب الماضي من وزارة المالية.