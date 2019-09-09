الشرطة الهولندية: إصابة عدة أشخاص بالرصاص في مدينة دوردريخت

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

الشرطة الهولندية

كتب الخليج 365 - متابعات

أعلنت الشرطة الهولندية، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إصابة عدة أشخاص بحادث إطلاق نار، اليوم الاثنين ، في مدينة دوردريخت.



وقالت الشرطة على فى تغريدتها، إن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص في مدينة دوردريخت الهولندية، مساء اليوم الاثنين، بينما لم تتوفر تفاصيل عن الواقعة.

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ولم تذكر الشرطة تفاصيل عن وقوع وفيات في الحادث.

ونقلت "رويترز" عن محطة "إن.أو.إس" الهولندية، إن إطلاق النار وقع في منزل، وأن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث.

وتداول بعض مستخدمي "تويتر"، صورا لموقع الحادث، وقال بعضهم إن 15 سيارة شرطة وسيارتي إسعاف توجهتا إلى موقع الحادث.