الشرطة الهولندية: إصابة عدة أشخاص بالرصاص في مدينة دوردريخت

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
الشرطة الهولندية
كتب
الخليج 365 - متابعات
أعلنت الشرطة الهولندية، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إصابة عدة أشخاص بحادث إطلاق نار، اليوم الاثنين ، في مدينة دوردريخت.
وقالت الشرطة على فى تغريدتها، إن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص في مدينة دوردريخت الهولندية، مساء اليوم الاثنين، بينما لم تتوفر تفاصيل عن الواقعة.
ولم تذكر الشرطة تفاصيل عن وقوع وفيات في الحادث.
ونقلت "رويترز" عن محطة "إن.أو.إس" الهولندية، إن إطلاق النار وقع في منزل، وأن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث.
وتداول بعض مستخدمي "تويتر"، صورا لموقع الحادث، وقال بعضهم إن 15 سيارة شرطة وسيارتي إسعاف توجهتا إلى موقع الحادث.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.