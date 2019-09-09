شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: قطر مفلسة.. تفتقد لحقوق الإنسان والسيادة وتثير الطائفية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)أكد وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي أن قطر تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية والسيادة، مشيرا إلى أن فاقد الشيء.
وقال في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء البحرينية عبر حسابها في تويتر اليوم (الاثنين) أن اختيار قطر توقيت شهر محرم لإثارة النعرات الطائفية ليس غريبا وشحذ المشاهدين عبر لقطات قديمة افلاس.
وأضاف: الجزيرة قناة قطرية حكومية تمثل قطر وليست خاصة ومستقلة وكفاكم كذبا
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