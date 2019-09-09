شكرا لقرائتكم خبر عن العفو الدولية تنتقد أحكاماً بالسجن والجلد بحق صحفيين ونشطاء في إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (لندن)

دعت منظمة العفو الدولية، النظام الإيراني إلى الإفراج بشكل فوري عن أربعة صحفيين إيرانيين وثلاثة نشطاء مدافعين عن حقوق العمال.

وقالت منظمة العفو الدولية اليوم تعليقًا على هذه الأحكام:«هذه الأحكام المشينة ليست سوى أحدث الأحكام التي يصدرها النظام القضائي الإيراني الوحشي، إذ إنها تظهر تجاهل السلطات التام لحقوق الصحفيين والعمال»، مضيفة أنه يجري استهداف هؤلاء الأفراد ومعاقبتهم بشكل صارخ بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشرهم انتهاكات حقوق الإنسان، يجب تصحيح هذا الظلم المشين، ندعو النظام الإيراني إلى إلغاء هذه الأحكام والأحكام القاسية الظالمة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد السبعة.

وطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده وحث النظام الإيراني على التوقف فورًا عن استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإنهاء حملته القاسية والمتزايدة لسحق ما تبقى من القليل من المجتمع المدني الإيراني.