الإخواني المنشق «عماد أبو هاشم»: مكنتش أتخيل إني هرجع مصر بعد ما أخطأت وهربت .. وما كنتش بقدر أسمع الإعلامي أحمد موسى

الموجز

قال القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا عماد أبو هاشم خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد : «الإخوان حالوا شيطنة مؤسسات الدولة بما فيها القضاء بعد 30 يونيو، وصدرت لي صورة خاطئة أن النظام سينكل بي إذا لم أهرب».

وتابع أبو هاشم «مكنتش أتخيل إني هرجع مصر، بعد ما أخطأت وهربت، ومكنتش بقدر أسمع الإعلامي أحمد موسى ، ولو حد قالي إني هقعد معاه، كنت هقوله بتحلم».

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وعلق الإعلامي أحمد موسى على حديث القيادي الإخواني قائلاً: «كل الإخوان كده».

وتابع أبو هاشم «حينما خرجت كنت أستهدف خدمة مصر، لكن نفذت ذلك بشكل خاطئ متأثرا بشائعات الإخوان الذين يستخدمون الدين كوسيلة وليس غاية».

وأضاف: «الإخوان يستخدمون الدين بشكل دنيء للحصول على أستاذية العالم، مستغلين احترام المصريين لرجال الدين سواء كان إسلاميا أو مسيحيا».