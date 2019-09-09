عماد أبو هاشم يكشف تفاصيل عملية إذلال القاضي الإخواني «أيمن الوردانى» فى تركيا .. «شغال طباخ لأعضاء الجماعة الإرهابية»

الموجز

قال القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا ، عماد أبو هاشم ، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ، أن المحامي العام الأول لطنطا "الإخواني" أيمن الورداني قد تم اذلاله في تركيا من قبل جماعته الإرهابية .

وأضاف أبو هاشم : الورداني عمل كطباخ لدى القيادات الإخوانية ومش هيقدر ينكر .

وقال "أبو هاشم"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "حينما خرجت كنت أستهدف خدمة مصر، لكن نفذت ذلك بشكل خاطئ متأثرا بشائعات الإخوان الذين يستخدمون الدين كوسيلة وليس غاية".

وأضاف: "الإخوان يستخدمون الدين بشكل دنيء للحصول على أستاذية العالم، مستغلين احترام المصريين لرجال الدين سواء كان إسلاميا أو مسيحيا".

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وكان الإعلامي أحمد موسى، قد أطلق هاشتاج "عماد أبو هاشم يفضح الإخوان"، بعد استضافته القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا.