الخارجية الصينية: الضغوط الاميركية القصوى وراء توترات الاتفاق النووي

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية هوا جون اينغ "سياسات ​واشنطن​ الخاطئة ضد ​ايران​"، معتبرة ان "الضغوط الاميركية القصوى السبب الاساس وراء التوترات بشان القضية النووية الايرانية"، مشيراً إلى أنه "على ​اميركا​ الكف عن فرض الحظر والضغوط القصوى ضد ايران".

واكدت انه "على طرفي ​الاتفاق النووي​ العمل باسلوب شامل ومؤثر لتنفيذ الاتفاق النووي"، مشيرة الى ان "الصين ترغب بالتعاون مع الطرفين في هذا السياق".