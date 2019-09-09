الخارجية الصينية: الضغوط الاميركية القصوى وراء توترات الاتفاق النووي

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا جون اينغ "سياسات واشنطن الخاطئة ضد ايران"، معتبرة ان "الضغوط الاميركية القصوى السبب الاساس وراء التوترات بشان القضية النووية الايرانية"، مشيراً إلى أنه "على اميركا الكف عن فرض الحظر والضغوط القصوى ضد ايران".
واكدت انه "على طرفي الاتفاق النووي العمل باسلوب شامل ومؤثر لتنفيذ الاتفاق النووي"، مشيرة الى ان "الصين ترغب بالتعاون مع الطرفين في هذا السياق".
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