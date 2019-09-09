رئيس حكومة شمال قبرص بحث مع جاويش أوغلو بأنشطة التنقيب شرق المتوسط

بحث رئيس وزراء جمهورية شمال ​قبرص التركية​ أرسين تتار، مع وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، خلال لقاء جمعهما في العاصمة لفكوشا، بأنشطة التنقيب عن ​النفط والغاز​ شرقي ​البحر المتوسط​. وأكّد جاويش أوغلو أنّ ​تركيا​ ستواصل دعم الشعب القبرصي التركي. من جانبه، ثمّن تتار، "زيارة وزير الخارجية التركية إلى بلاده"، لافتًا إلى "أهميّة الضمانة التركية في جزيرة قبرص"، مشدّدًا على "ضرورة عدم الإقدام على أي خطوة تمسّ مصير الجزيرة دون التشاور مع تركيا".

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