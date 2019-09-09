مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم مسلح جنوبي نيجيريا

أعلن حاكم ولاية إبوني جنوبي ​نيجيريا​، ديفيد أوماهي، "مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلّح نفّذه مجهولون"، موضحًا أنّ "الهجوم وقع في منطقة نجبو بولاية وأدّى أيضًا إلى إصابة عدد كبير من الأشخاص بجروح".

ولفت إلى أنّ "سيارات الإسعاف نقلت الجرحى إلى المستشفى الوطني، فيما باشرت ​قوات الأمن​ إجراء التحقيقات للوقوف على طبيعة الهجوم".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، غير أنّ المنطقة تشهد من وقت لآخر، صراعات مسلّحة بين الرعاة و​المزارعين​.

ونهاية عام 2018، كشفت "​منظمة العفو الدولية​" أنّ "أكثر من 3 آلاف و600 حالة قتل سُجّلت جراء الاشتباكات الدامية الّتي وقعت في نيجيريا بين الرعاة والمزارعين خلال السنوات الثلاث الماضية".