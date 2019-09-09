أعلن حاكم ولاية إبوني جنوبي نيجيريا، ديفيد أوماهي، "مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلّح نفّذه مجهولون"، موضحًا أنّ "الهجوم وقع في منطقة نجبو بولاية وأدّى أيضًا إلى إصابة عدد كبير من الأشخاص بجروح".
ولفت إلى أنّ "سيارات الإسعاف نقلت الجرحى إلى المستشفى الوطني، فيما باشرت قوات الأمن إجراء التحقيقات للوقوف على طبيعة الهجوم".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، غير أنّ المنطقة تشهد من وقت لآخر، صراعات مسلّحة بين الرعاة والمزارعين.
ونهاية عام 2018، كشفت "منظمة العفو الدولية" أنّ "أكثر من 3 آلاف و600 حالة قتل سُجّلت جراء الاشتباكات الدامية الّتي وقعت في نيجيريا بين الرعاة والمزارعين خلال السنوات الثلاث الماضية".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم مسلح جنوبي نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.