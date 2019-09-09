وزير خارجية العراق: نرفض وجود ما يسمى بإسرائيل في الخليج تحت أي مسمى

أعلنت وزارة الخارجية ​العراق​ية أنّ "وزير الخارجية ​محمد الحكيم​ زار ​القاهرة​، وعقد اجتماعًا مع سفير العراق في القاهرة ومندوبها لدى "​جامعة الدول العربية​" ​أحمد نايف​ رشيد الدليمي وملاك السفارة".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ خلال الإجتماع استعراض خطة ​الحكومة العراقية​ فيما يخصّ آليّات التعاون مع الدول العربية، وأهميّة تفعيل الملفات ذات الاهتمام المشترك بين العراق والدول الشقيقة وخصوصًا مصر".

وأكّد الحكيم أنّ "مصر دولة مهمّة ومحوريّة بالنسبة للعراق، والعلاقات العراقيّة- المصريّة في تطوّر مستمرّ ومكثّف"، مبيّنًا أنّ "العراق يرغب في توثيق العلاقات مع مصر من خلال تبادل الخبرات في شتّى المجالات السياسيّة والصناعيّة والإنشائيّة وبما يعود بالنفع على البلدين". ولفت إلى أنّ "العلاقات العراقيّة- المصريّة تمتلك من الخصوصيّة الكثير، والمتمثّل في حجم الجالية العراقيّة في مصر والعلاقات الثقافيّة والعلميّة بالإضافة إلى الملفات الإقتصاديّة".

وذكر أنّ "العراق يسعى بكلّ جديّة وإيجابيّة للتعاون مع الجامعة العربية والدول الأعضاء من خلال رؤية عراقيّة واضحة وصريحة"، مشدّدًا على أن "العراق يريد مغادرة زمن الحروب والاقتتال والمحاور الى زمن التنمية والسلام والبناء وحسن الجوار". وركّز على أنّ "العراق يرفض وجود ما يُسمّى ب​إسرائيل​ في ​الخليج​ تحت أيّ مسمّى وضمن أي تحالف"، منوّهًا إلى أنّ "وجودها سيكون مصدرا للقلق في المنطقة".