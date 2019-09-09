ولي عهد أبو ظبي ووزير الطاقة السعودي ناقشا علاقات التعاون بين البلدين

هنأ ولي عهد ​أبو ظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​، وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، الّذي يشارك في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، الّذي تستضيفه أبو ظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 أيلول 2019، على "الثقة الّتي أولاها إيّاه ملك ​السعودية​ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"، متمنيًا له "التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في خدمة وطنه ومسيرة ازدهاره".

وتداول الجانبان، بالعلاقات الّتي تجمع البلدين وشعبيهما، وأوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك. كما استعرضا عددًا من القضايا الإقليميّة والدوليّة الّتي تهمّ البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.