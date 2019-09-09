نيجيرفان البارزاني: الحوار بين كردستان والعراق بحاجة إلى آلية مناسبة أفضل

أكّد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، أنّ "الحوار بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية لحلّ المشاكل العالقة بين الجانبين، وطريقة التعامل مع المشاكل، بحاجة إلى آليّة مناسبة أفضل"، موضحًا أنّه "ليس من الضروري أن تكون اللجان المشتركة بين الجهتين سياسية، بل ينبغي أن تكون اللجان تقنيّة في مجالات كثيرة".

وأشاد خلال لقائه مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جينين بلاسخارت، بـ"دور الأمم المتحدة في العراق". وبحثا بمسألة "الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنة المقبلة، أوضاع محافظة كركوك وطريقة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، المناطق المتنازع عليها والمادة 140 الدستورية، العمليّة السياسيّة في العراق والوضع الأمني للبلد، أحوال النازحين واللاجئين إلى إقليم كردستان وسبل إعادتهم إلى ديارهم، وأحوال النازحين الإيزيديين".