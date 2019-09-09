الداخلية الأفغانية: مقتل 30 من طالبان نتيجة عملية أمنية في ولاية بغلان

أعلنت ​وزارة الداخلية الأفغانية​ عن أن " 30 من مسلحي حركة "طالبان" قتلوا، نتيجة عملية أمنية قامت بها السلطات في ولاية بغلان شمالي البلاد".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة ​نصرت رحيمي​ أنه "بدأت ​قوات الأمن​ والدفاع الأفغانية، بعد ظهر اليوم، بتطهير ولاية بغلان من إرهابيي طالبان. ونتيجة لذلك، قتل 30 إرهابيا وأصيب 11 آخرون بجروح".

وأشار رحيمي إلى أن "من بين القتلى قائد ميداني، وهو ملا شفيق (90 عاما)، المعروف أيضا باسم قاري جان آغا"، لافتاً الى أن "العمليات الأمنية ستمتد إلى ولايات أخرى من البلاد".

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