البرلمان الإيطالي منح الثقة لحكومة كونتي

منح ​البرلمان الإيطالي​ الثقة لحكومة رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​، مع حصوله على 343 صوتًا مؤيّدًا و263 صوتًا معترضًا، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.

وكان قد وعد كونتي في كلمة ألقاها في مجلس النواب، قبل التصويت على الثقة في حكومته، بـ"عهد إصلاح جديد، يجعل من ​إيطاليا​ بلدًا أفضل".

وعرض "مشروعًا سياسيًّا واسع النطاق" سيمتد تطبيقه على كامل ولايته الّتي يُفترض أن تستمرّ حتّى عام 2023. وأوضح أنّ "التغيير سيكمن بشكل خاص في اعتدال النبرة"، ودعا في هذا السياق السياسيين وكذلك المواطنين إلى "المزيد من الرزانة ولا سيما على الشبكات الاجتماعية".

كما تمنّى على وزرائه لزوم "اللحمة والولاء"، منوّهًا إلى أنّ "المواطنين يتوقّعون منّا خطابًا وعملًا بمستوى مهامنا، ومزيدًا من الإنسانيّة" مشدّدًا على "وجوب إعادة الثقة في المؤسسات".