مصدر أمني في سوريا: جيش اسرائيل استهدف فجرا معسكرا قيد الإنشاء للجيش وحلفائه

علق مصدر امني في سوريا على الغارة الجوية التي نفذتها طائرات إسرائيلية، فجر اليوم، في منطقة البوكمال عند الحدود السورية العراقية، مؤكداً "استهدف العدو معسكراً قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفاؤه لإيواء الجنود بعيداً عن بيوت المدنيين".
وأكد أن "المبنى كان خالياً وقت الاستهداف ولا توجد إصابات ابداً خلافاً لما روج له إعلام العدو"، لافتاً إلى أن "العدو استخدم الاجواء الأردنية وعاونه الاميركيون كعادتهم من قاعدتهم العسكرية في منطقة التنف السورية المحتلة".
وحمل الاميركيين والاسرائيلين المسؤولية عن هذه الاعمال العدوانية، معتبراً أنها "تجاوزاً للخطوط الحمراء في هذه المنطقة"، قائلاً: "لن يأمن المعتدون في هذه المنطقة ابداً، وستحاسبهم الشعوب الحرة وستلقنهم الدرس الذي لن ينسوه عند تكرار الاعتداءات".
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