قاطيشه: القرار السياسي لمنع التهريب على المعابر غير الشرعية أمر يدعو إلى الخوف

‏اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" ​وهبي قاطيشه​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "تحجج وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ بالقول أن الجيش بحاجة إلى قرار سياسي لمنع التهريب على المعابر غير الشرعية أمر يدعو إلى الخوف"، سائلاً: "من يصدر القرار السياسي يا معالي الوزير؟ ​القوات اللبنانية​ أو معاليك؟".

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