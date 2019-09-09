النشرة: جريحان بحادث سير في الرميلة قرب مدخل صيدا الشمالي

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بـ"وقوع ​حادث سير​ بين ​سيارة​ من نوع ​مرسيدس​ بيضاء اللون و​دراجة نارية​ في منطقة ​الرميلة​ قرب مدخل صيدا الشمالي، ما ادى الى اصابة شخصين سوريين كانا يستقلان الدراجة بجروح".

وأشار الى أنه "على الفور حضر الى المكان عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة ​معروف سعد​ وعناصر ​الصليب الاحمر اللبناني​ وعملوا على نقل كل من (حسون ج.) من مواليد 1998 و(محمد ج.) من مواليد 2002 الى ​مستشفى​ الهمشري في صيدا للمعالجة، وقد حضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث".

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