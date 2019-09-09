نقل جثة رجل مصاب بطلق ناري في رأسه من داخل منزله بحارة صخر إلى المستشفى

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا جثّة رجل في العقد التاسع من العمر، من داخل منزله في ​حارة صخر​ - ​كسروان​، إلى "مستشفى ​البوار​ الحكومي".

وأوضحت أنّه "قد تمّ نقل الجثة بعد حضور ​الأجهزة الأمنية​ المختصّة وإتمامها الإجراءات القانونيّة اللازمة".

وقد أُفيد بأنّ الرجل وُجد مصابًا بطلق ناري في رأسه من بندقية صيد داخل منزله.