عبدالله: محاولة افتعال مشكلة بالنسبة للتمثيل الدرزي بتعيينات مصرف لبنان ممجوجة

اعتبر عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ في حديث تلفزيوني أن "محاولة افتعال مشكلة بالنسبة للتمثيل الدرزي في تعيينات ​مصرف لبنان​ أصبحت ممجوجة".

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