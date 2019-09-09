لفتت مصادر وزارية لقناة الـ"OTV" إلى أن "​التعيينات القضائية​ ستمر خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ بالتوافق ولن يصل مجلس الوزراء إلى مرحلة التصويت لان الاسماء منزهة وفوق الشبهات والسير الذاتية ستكون مع الوزراء".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية لـOTV: التعيينات القضائية ستمر خلال جلسة مجلس الوزراء بالتوافق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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