ماريو عون: الاصلاح يبدأ بالقضاء والامن وهم الهواجس الاساسية عند الرئيس عون

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ماريو عون​ في حديث تلفزيوني إلى أنه "تجري جوجلة للاسماء المطروحة بالنسبة للتعيينات القضائية على مستويات عالية بين الافرقاء السياسيين والتعيينات لا تجري كيفما كان"، مشيراً إلى أن "الاصلاح يبدأ ب​القضاء​ والامن وهم الهواجس الاساسية عند ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ من أجل البدء بالعملية الحقيقية على صعيد الاصلاح".

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