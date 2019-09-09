صورة تكشف "الحادث العجيب".. سفينة تنقلب بـ4200 سيارة

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-U.S. COAST GUARD SOUTHEAST سفينة محملة بآلاف السيارات انقلبت وبقيت تطفو فوق سطح الماء

وانقلبت السفينة "غولدن راي" في تمام الساعة الثانية من فجر يوم الأحد، في ميناء برونزويك في ولاية جورجيا الأميركية، وهي محملة بـ4200 سيارة.

وانشترت صور للسفينة البالغ طولها 656 قدما، ووزنها 71 ألف طن، وهي مائلة تماما فيما لا تزال طافية فوق سطح الماء.

وما يثير الذعر أكثر، أن طاقم السفينة كان محتجزا داخلها، حتى تمكن عمال الإنقاذ من إخراج 20 منهم بسلام، فيما بقي 4 آخرون عالقين فيها.

وكانت أعمدة دخان وشرارات نار قد تطايرت من السفينة، ونجحت فرق الإنقاذ في إخمادها، إلا أن السلطات أوضحت أنه ليس بإمكانها التأكد من إطفاء النار تماما حتى تتمكن من معاينة السفينة من الداخل، وهو الأمر الذي لا تزال السلطات تعتبر أنه غير ممكن الآن، نظرا لخطورته.

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وبالرغم من أن الحادث لم يتسبب في أي تلوث بيئي، نظرا لعدم وجود أي تسرب من السفينة، فإن دائرة جورجيا للموارد البشرية أصبحت في حالة تأهب للسيطرة على أي تسرب قد يؤدي لتلوث المياه، وفق ما ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد".

ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة، في ظل التحقيقات المستمرة من قبل السلطات.