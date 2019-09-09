محافظ الأقصر يستقبل رئيس الشركة القابضة لبحث "توسعات محطة معالجة الحبيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان، لمناقشة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري، وسكرتير عام المحافظة اللواء هشام شادي، وسكرتير عام مساعد المحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر اللواء محمد يحيى، ومسئول المشروعات بالمحافظة المهندس أسعد مصطفى.

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وناقش محافظ الأقصر، مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال اللقاء، موقف توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالغابات الشجرية بالحبيل والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وموقف محطة المياه السطحية بالدير شرق إسنا الممول من الوكالة الأمريكية أيضًا، والتي تم تسليم موقعها ومن المقرر أن تخدم نحو 160 ألف نسمة شرق إسنا.

وشهد الاجتماع مناقشة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة بالكامل، كما عرض محافظ الأقصر احتياجات المحافظة الخاصة بإحلال وتجديد بعض خطوط المياه المتهالكة، حيث وعد "رسلان" بزيادة الاعتمادات المالية الخاصة بهذا الشأن.

وكان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قد وصل محافظة الأقصر، قادما من محافظة أسيوط، عقب انتهاء جولة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار، التي رافقه خلالها "رسلان" لتفقد عدد من المشروعات الخدمية المختلفة في محافظتي سوهاج وأسيوط، ومن المقرر أن يقوم "رسلان" بجولة تفقدية لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.