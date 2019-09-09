جامعة حلوان تدشن مبادرة تطوير عشوائيات عرب راشد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

دشنت جامعة حلوان، اليوم، برنامج مبادرة تطوير عشوائيات عرب راشد "عيشة وهوية" وذلك في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية التي تستهدف تنمية البيئة وخدمة المجتمع المحيط والمساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة 2030.

‎وذكرت الجامعة في بيان، أن البرنامج شمل افتتاح أعمال التطوير بمدرسة سالم حسن طماعة الابتدائية ومتابعة أعمال طلاب كلية التربية الفنية لتجميل سور نادى عرب راشد، فضلا عن قيام جامعة حلوان بإهداء وزراعة عدد من الأشجار بالمنطقة بالتعاون مع حي حلوان.

وصرح ماجد نجم رئيس الجامعة، بأن تطوير العشوائيات مرتبط بإعلاء قيمة كل من البشر والحجر من خلال تطوير البنية التحتية ومبادرات النظافة والتشجير من جانب وتنظيم المحاضرات والندوات التوعوية والتثقيفية من جانب آخر، موضحا أهمية مد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع المحيط.

وأعرب نجم، عن اهتمام الجامعة بمبادرة تطوير المناطق العشوائية التزامًا منها بمسئوليتها المجتمعية في خدمة المناطق المحيطة وتحقيق مردود اجتماعي واقتصادي إيجابي لسكان هذه المناطق يعود بالنفع على المجتمع بأسره وتحقيق أهداف تنموية تخدم الوطن وتزيد ولاء وانتماء المواطنين، مضيفا أن منطقة عرب راشد ستكون نقطة انطلاق لتطوير مناطق أخرى بحلوان.

‎كما شكر نجم فريق العمل من أعضاء هيئة التدريس ومسئولي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والطلاب والكليات المختلفة المشاركة وهي "الخدمة الاجتماعية، التربية الفنية، والتربية، والطب، والعلوم، والاقتصاد المنزلى"، وقيادات حي حلوان.

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‎وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، أهمية الدور المجتمعي للجامعة في تنمية البيئة المحيطة واستغلال أنشطة الجامعة المتعددة وخبرات أعضاء هيئة التدريس، في تنفيذ مثل هذه المبادرات.

وعلى مدار اليوم قام أعضاء صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بتوعية الأسر بسبل الوقاية من مخاطر الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة المروجة للإدمان وكيفية الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي لدى الشباب والمراهقين.

كما نظمت الجامعة ممثلة في مركز تعليم الكبار بكلية التربية ورش عمل لمحو الأمية للأسر بالمنطقة ونظمت كلية الطب ورش عمل للتوعية ضد السلوكيات الصحية والطبية الخاطئة مثل ختان الإناث والعدوى من الأمراض.

ونظمت كلية التربية الفنية ورشة عمل لتعليم الأسر الحرف اليدوية المختلفة لإيجاد مصادر دخل إضافية.

‎وتتضمن المبادرة تنفيذ جداريات فى حب مصر على الأسوار إلى جانب حملات الوقاية من تعاطي المخدرات للشباب والورش التدريبية للصناعات الصغيرة، وعقد ندوات للتوعية بمبادرة محو الأمية، وحملات نظافة البيئة والزراعة، وتجميل المنطقة، وحملات طبية وتوعية صحية، وقوافل طبية.

‎وانطلقت فعاليات المبادرة اليوم تحت إشراف الدكتورة سناء حجازي منسق ملف العشوائيات بالجامعة ووكيل كلية الخدمة الاجتماعية الأسبق، وبمشاركة الكليات المختلفة بالجامعة حيث يمتد العمل إلى نهاية العام الحالي.