استقالة وزيرة العمل والمعاشات في بريطانيا على خلفية أزمة "بريكست"

أعلنت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية، آمبر رود، اليوم السبت، تقديم استقالتها من حكومة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون.

وقالت "رود" عبر حسابها على موقع "تويتر"، إنها استقالت من منصبها، لأنها لم تحتمل طرد مجموعة من النواب المحافظين الذين تحدوا الحكومة وصوتوا لصالح محاولة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أي صفقة محتملة.