بوجدانوف: لافروف خلال زيارته إلى العراق يزور أربيل

قال ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسية،اليوم، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف، سيقوم خلال رحلته إلى العراق في أكتوبر، بزيارة كردستان العراق.
وأضاف بوجدانوف، للصحفيين "ستجري الزيارة في أوائل أكتوبر وسيزور الوزير بغداد وكردستان العراق وأربيل".
في وقت سابق قال بوجدانوف، في كلمة
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وشدد بوغدانوف، على أن "الحوار السياسي الغنيعلى أعلى المستويات، يعطي زخما كبيرا للتعاون الروسي العراقي المتنوع ويجري العمل على مسألة زيارات القيادة العراقية إلى روسيا، زيارة الرئيس العراقي ورئيس الوزراء".
وتبادل وزيرا خارجية البلدين، سيرغي لافروف، ومحمد علي الحكيم، التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، في 9 أيلول/ سبتمبر عام 1944ـ وأعرب الوزيران عن عزمهما تطوير التعاون بين البلدين.
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