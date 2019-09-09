دونالد ترامب: لا مشكلة لدي في لقاء روحاني

أعرب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، عن استعداده لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، لخفض التوتر الحالي بين بلديهما، مشيرا إلى أنه لا مشكلة لديه في عقد مثل هذا اللقاء.
وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير قالت إنه من المتوقع أن يجري ترامب وروحاني لقاءثنائيا خلال الاجتماع المرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيوروك، لكن الجانب الإيراني نفى وجود هذا الاحتمال.
وأعرب ترامب مرارا عن استعداده للقاء القيادة الإيرانية حال كانت جاهزة لذلك، بينما رفض روحاني إجراء أي مفاوضاتحتى إلغاء الولايات المتحدة عقوباتها ضد إيران.
وفي ختام قمة مجموعة "G7" في فرنسا، يوم 26 أغسطس، أعرب ترامب، تعليقا على مقترح من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن استعداده لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني، قائلا إن عقد مثل هذا اللقاء في غضون أسابيع قريبة ممكن، فيما أكد لاحقا أن إجراء هذه المحادثات على هامش أعمال الجمعية العامة الأممية ممكن.
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