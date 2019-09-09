الداخلية الأفغانية تعلن مقتل 30 من عناصر حركة طالبان

قالت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم ، أن 30 من مسلحي حركة "طالبان" قتلوا، مساء اليوم، نتيجة عملية أمنية قامت بها السلطات في ولاية بغلان شمالي البلاد.
وأعلن المتحدث باسم الوزارة، نصرترحيمي، في بيان نشر على حسابه في "تويتر": "بدأت قوات الأمن والدفاع الأفغانية، بعد ظهر اليوم، بتطهير ولاية بغلان من إرهابيي طالبان. ونتيجة لذلك، قتل 30 إرهابيا وأصيب 11 آخرون بجروح".
وأشار رحيمي إلى أن من بين القتلى قائد ميداني، وهو ملا شفيق (90 عاما)، المعروف أيضا باسم قاري جان آغا.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن العمليات الأمنية ستمتد إلى ولايات أخرى من البلاد.
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