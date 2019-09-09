الرئيس السوري: العالم يٌعاني من خلل في التوازن

أكد بشار الأسد الرئيس السوري ، خلال لقائه وفدًا من المشاركين في "الملتقى النقابي العمالي الدولي الثالث للتضامن مع عمال وشعب سوريا" بدمشق، وجود خلل كبير بالتوازنفي العالم.
وقال بشار الأسد، في كلمة اليوم ، إن الخلل يرجع إلى أن القوى المنتجة وعلى الرغم من أنها تمثل الشريحة الأكبر،إلا أنها ليست شريكة في صنع القرار أو حتى في الأرباح.
وأضاف أن ذلك كله بفعل القوى المالية الكبرى التي تريد أن تتحكم بالعالم لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب شريحة العمال التي تعبر عن المصالح الحقيقية للشعوب.
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