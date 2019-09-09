نواب إيطاليا يمنحون الثقة لحكومة جوزيبي كونتي

منح نواب إيطاليا الثقة للحكومة الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي إثر يوم من النقاشات الصاخبة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، ما يضع حداً للأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد على مدى الأسابيع الماضية.

ومن أصل 606 نواب شاركوا في التصويت، منح 343 نائباً الثقة للحكومة مقابل 263 في حين امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، بحسب أرقام رسمية.

بذلك، تنتهي الأزمة السياسية التي عصفت بإيطاليا منذ 8 أغسطس الماضي عندما تفكك الائتلاف الحاكم القائم بين حركة "خمس نجوم" المعارضة للمؤسسات وحزب الرابطة اليميني بقيادة وزير الداخلية آنذاك ماتيو سالفيني.

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وأعلن سالفيني الانسحاب من الائتلاف، الذي دام 14 شهراً ودعا إلى انتخابات مبكرة في محاولة للاستفادة من ارتفاع شعبيته بعد أن توقعت استطلاعات الرأي أن يفوز حزبه في حال نظمت انتخابات مبكرة.

وأجرى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أسابيع من المشاورات السياسية مع مختلف الأحزاب والكتل الممثلة في البرلمان لمعرفة إن كان سيتشكل ائتلاف جديد أم أنه سيضطر للدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وأسفرت المشاورات عن تشكيل ائتلاف جديد بين حركة "خمس نجوم" بزعامة لويجي دي مايو والحزب الديمقراطي. واحتفظ جوزيبي كونتي برئاسة الحكومة.